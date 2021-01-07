عبدالله رشدي «رايح جاي» إشادة وهجوم على أهل الفن باسم الدين

رغم الجدل الذي يثيره الداعية عبدالله رشدي، في بعض الأحيان، بسبب بعض منشوراته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت مواقف مختلفة للداعية، أثارت دهشة البعض، بعد تضامنه مع أكثر من شخصية عامة لها علاقة بالفن والإعلام، بدأت بواقعة المذيعة رضوى الشربيني وانتهت بالفنان أحمد زاهر، رغم مواقفه الهجومية في الكثير من المواقف على الفن.

تضامن مع رضوى الشربيني

في سبتمبر الماضي، تحدثت الاعلامية رضوى الشربيني، في إحدى حلقات برنامجها عن الحجاب، قائلة: «اوعي تقلعي الحجاب أنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة»، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الداعية عبدالله رشدي، عن دعمه للإعلامية المشهورة،، قائلا لـ«الوطن»: «إن تصريحات رضوى الشربيني جيدة جدا، وتبث الخير بين الناس، لذلك أعلنت دعمها على حسابي الرسمي»، مضيفًا أن الإعلامية تدعم بقاء المرأة المصرية على طاعة الله سبحانه وتعالي والالتزام بالحجاب، ويجب مساندة ودعم أي إنسان يساهم في بث روح الخير بين الناس، وذلك لوجه الله تعالى.

التضامن مع أحمد زاهر

لم يتوقف دعم رشدي للمشاهير عند رضوى الشربيني فقط، بل أعلن منذ ساعات عن تضامنه مع الفنان أحمد زاهر في رفضه مشاهد القبلات وما شابهها، مؤكدًا أن هذا هو سلوك الرجل الطبيعي، وكتب رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «متضامنٌ مع الفنان أحمد زاهر في رفضِه مشاهد القُبلات وما شابَهَها».

وكان الفنان حمد زاهر أثار حالة من الجدل في الوسط الفني، بعد أن صرح برفضه أي مشاهد بها قبلات في أفلامه، باعتبارها مثيرة للغرائز، كما رفض تقديم بناته لمثل هذه المشاهد، التي اعتبرها سيئة جارية في حق أولاده وأحفاده.

الهجوم على رانيا يوسف

في المقابل، هاجم عبدالله رشدي، الفنانين في مواقف كثيرة، وأخرها الفنانة رانيا يوسف، بعد حديثها عن بعض المناطق في جسدها، ونسبت أحد الآيات القرآنية للحديث عن مفاتنها، فقالت: «أما بنعمة ربك فحدث».

وقال رشدي: «لا تنتظروا شيئاً من عقولٍ أعظمُ إنجازاتِها هو التباهي بمؤخِّرَاتِها».