ضبط 3 عاطلين متهمين بهتك عرض 6 أطفال في مصر القديمة

كشفت مصادر عن أن أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت من ضبط 3 عاطلين متهمين بهتك عرض 6 أطفال في منطقة مصر القديمة.

وجرى التحفظ على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، كما قررت النيابة عرض المجني عليهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المتهمون هتكوا عرض 6 أطفال

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الكشف عن الواقعة كانت بورود معلومات لضباط المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ومباحث الأحداث عن قيام 3 أشخاص باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالمنطقة.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن المشتبه فيهم يستغلون الأطفال ويعتدون عليهم جنسيا.

وجرى استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهمين، وتبين من خلال مناقشة الأطفال أن المتهمين يعتدون عليهم جنسيا، وعلى الفور تم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.