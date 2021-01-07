يوسف شعبان لـ«الوطن»: «جيلنا إتمسح بأستيكة»

أعلن الفنان يوسف شعبان عن غضبه الشديد لعدم مشاركته ومشاركة جيله من الفنانيين والكتاب والمخرجين لأي أعمال على الساحة الفنية حاليًا.

وقال الفنان يوسف شعبان لـ«الوطن»: «حزين جدا عما حدث لجيلنا، بعد أن كنا في قمة تألقنا لم نعد متواجدين على الساحة رغم وجودنا في الحياة، للأسف جيلي من الكبار تم مسحه بأستيكة».

وأضاف «شعبان»: «لم اتكلم عن نفسي فقط، أين عزت العلايلي وأين عبدالرحمن أبو زهرة؟ وهذا ينطبق على جيلنا من المخرجين والمؤلفين ما يحدث حاليا لجيلنا شيء محزن جدا».

كما تحدث يوسف شعبان عن أول عمل رمضاني شارك فيه في تصريح سابق لـ«الوطن» قائلا: «أول عمل شاركت فيه في رمضان كان مسلسل الشهد والدموع، وأجري وقتها كان 8 آلاف جنيه في الحلقة، كانت الأجور معقولة جدا وليست مبالغ كما نسمع حاليا، الممثل إنسان ذو حس راقٍ، وليس تاجر مخدرات أو مهربا ليحصل على كل هذه المبالغ التي نسمع عنها، حتى الإعلانات كانت موجودة في أعمالنا، لكن ليست بالصورة المنفرة التي نراها حاليا، فلو مللت الإعلان لن أشتري المنتج».

وأضاف: «أعتز بكل أعمالي وكلها قريبة من قلبي، لا أستطيع أن أقول ان هناك عمل يختلف عن الاخر، (الشهد والدموع، عائلة الدوغري، رأفت الهجان)، كلها أعمال وضعنا فيها مجهودنا وأيام عمرنا، والنتيجة أن هذه الاعمال ما زالت باقية، (الضوء الشارد) مثلا يُعاد كثيرا، وفي كل مرة يشاهده الناس كأنه يذاع للمرة الأولى، وهذا لفت إنتباهي، والسبب أننا في العمل من كبيرنا لصغيرنا كنا نعمل بإخلاص شديد وتفاني وهذه فترة لن تعوض، كان الصغير يحترم الكبير، والزميل الذي يدخل الوسط قبلي بعام واحد أقف له إحتراما حين يدخل البلاتوه، جيل حسين رياض وشكري سرحان وعمر الشريف كنا نقف أمامهم محرجين، هذا من أدبنا تجاههم، وحرَصنا أن نسلم هذه الراية للجيل الذي يلينا، لكن للأسف ألقى هذه الراية في الأرض، ولم يعد الفن والفنان كما كان في السابق».