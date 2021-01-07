تلال القمامة بكفر الدوار تهدد بكارثة صحية.. ومصادر: الأهالي هم السبب

حالات اختناق وتهديد لحياة مرضى الربو بحي زهراء الحدائق، أرقى أحياء مدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعد أن حولت حرائق جبال القمامة المتراكمة على الطريق الدولي الجديد سماء المنطقة إلى دخان منذ أكثر من شهر، ما دفع أهالي المنطقة الذي يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة إلى الاستغاثة بمسؤولي الوحدة المحلية لإنقاذهم من هذه المشكلة، خاصة مع زيادة مساحة القمامة كل يوم عن الآخر.

«لم يعرف النوم طريق أعيننا منذ أكثر من شهر بسبب الدخان الذي يملأ سماء المنطقة».. بهذه الكلمات بدأ سكان حي زهراء الحدائق بكفر الدوار حديثهم لـ«الوطن»، وقال محمد جمال، بعدما حول الأهالي مساحة أرض كبيرة تقع على الطريق الدولي بالقرب من الحدائق ومنطقة سيدي شحاتة إلى مقلب قمامة كبير عقب تبويرها، لم يحضر أحد من قسم النظافة بالوحدة المحلية لإزالتها، ومع مرور الأيام حدث انبعاث حراري من أسفل القمامة، واشتعلت ذاتيًا خاصة في عدم سقوط الأمطار كالمعتاد.

وتابع، «تصاعدت الأدخنة إلى سماء المنطقة بشكل كبير، وأصبح يهدد الصغار والكبار، ما دفعنا إلى إطلاق الاستغاثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإرسال الشكاوي بالوحدة المحلية والمحافظة».

وقال إسلام راضي، أن حيي زهراء الحدائق وسيدي شحاتة يسكنها أكثر من 10 آلاف نسمة، من بينهم مرضى صدر وأطفال يحتاجون إلى هواء نقي، وهو مالم يجدوه منذ أكثر من شهر، بسبب الأدخنة الكثيفة التي غطت سماء المنطقة، وتسللت إلى المنازل المغلقة وتسببت في اختناق من بداخلها، ونحن في حيرة من أمرنا خلال فصل الشتاء، ولا نستطيع أن نفتح النوافذ بسبب البرد، وفي نفس الوقت لا نستطيع تحمل الأدخنة المعبأة داخل الشقق والمنازل.

وفي المقابل، قالت مصادر بالوحدة المحلية بكفر الدوار، إن الأهالي إلقاء توجيه القمامة إلى هذا المكان، رغم عدن تخصيصه كمقلب، مشيرة إلى أن الكميات الهائلة تسببت في تراكم هذا الكم، ورغم ذلك نعمل بقدر المستطاع على إزالتها من وقت لآخر، إلا أن اشتعال القمامة يعوقنا أحيانًا.