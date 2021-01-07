تفاصيل 14 وظيفة متاحة اليوم منها منسق أرفف بحافز 3 آلاف جنيه

تعمل كافة المؤسسات والوزارات والشركات على توفير فرص عمل لكافة التحصصات بشكل مستمر حتى تلبي حاجة المواطن في الحصول على وظيفة، وعليه طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عدد من الوظائف التي تختلف شروطها من شركة لأخرى.

الوظائف المتاحة في مصر اليوم

وظيفة Human Capital Coordinator

اسم الشركة: ماجد الفطيم للتجزئة.

مقر العمل: النزهة - شيراتون - مدينة نصر - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد .

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: راشدين ايجيبت للتجارة .

مقر العمل: أسيوط - أسيوط .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة : ‎3 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 21 - 30 سنة .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

وظيفة مراقب امن

اسم الشركة: ماجنوم للأمن والحراسة ونقل الأموال .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة : ‎3 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر .

السن المطلوب: 21 - 50 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) .

الراتب الأساسي: 2800 جنيه .

وظيفة مندوبة مبيعات خارجية وداخلية

اسم الشركة: شركة ملك الزمان للاستيراد والتصدير .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة : ‎سنتان خبرة .

الجنس المطلوب: أنثى .

السن المطلوب: 21 - 40 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) .

الراتب الأساسي: 4000 جنيه .

وظيفة محاسب

اسم الشركة: شركة ملك الزمان للاستيراد والتصدير .

مقر العمل: الدراسة - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: عالي .

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: شركة ملك الزمان للاستيراد التصدير .

مقر العمل: الدراسة - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

السن المطلوب: 21 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات «فوق متوسط».

الراتب الأساسي: 2500 جنيه .

وظيفة سائق رخصة مهنية

اسم الشركة: شركة ملك الزمان للاستيراد والتصدير .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3

مستوي الخبرة: لا يشترط .

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة .

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) .

وظيفة عمال انتاج

اسم الشركة: دامفي .

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج .

سنين الخبرة: سنة : ‎3 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 19 - 35 سنة .

مؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .

وظيفة مدير فرع مطعم

اسم الشركة: زاكس لادارة المشروعات .

مقر العمل: اسيوط - اسيوط .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف .

سنين الخبرة: -‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: جيد .

السن المطلوب: 25 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: عالي .

وظيفة منسق ارفف خارجى

اسم الشركة: أركان فودز .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - المعادى - مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 20 - 30 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري .

الحوافز الاضافية: 1000 - 3000 جنيه .

وظيفة محاسب

اسم الشركة: كنوز لمستلزمات الديكور .

مقر العمل: الجيزة - الدقى - العجوزة - المهندسين - الجيزة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة .

السن المطلوب: 30 - 38 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: عالي .

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه .

وظيفة عاملة نظافة

اسم الشركة: مركز أيات .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

مستوي الخبرة: لا يشترط .

السن المطلوب: 18 - 46 سنة .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات .

الراتب الأساسي: 2000 - 2350 جنيه .

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشركة: كنوز .

مقر العمل: المعادى - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) .

وظيفة مدير تسويق الكترونى

اسم الشركة: السيد المكاوي للسيارات .

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف .

سنين الخبرة: 6 -‎12 سنة خبرة .

السن المطلوب: 28 - 40 سنة .

المؤهل المطلوب: عالي .

الحوافز الاضافية: 3000 - 4000 جنيه .