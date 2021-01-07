نائب رئيس المحطات النووية سابقا: مشروع الضبعة الأضخم في تاريخ مصر

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن مشروع الضبعة النووي هو الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وبه الكثير من التعقيدات الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحلام المواطن» والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالمشروع بشكل شخصي ويتابع كل خطوة مع ضرورة إتمام كل مرحلة في موعدها الصحيح: «المرحلة الحالية هي مرحلة جديدة هيبان أثرها في شهر يوليو من العام الجاري».

الصبة الخرسانية هي بداية الإنشاءات بالمشروع

وأوضح أنه جرى التحضير في هذا الملف بشكل قوى خلال الفترة الماضية وسيتم أخذ موافقه من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن تقرير الأمان الأولي، حيث إنه وبأخذ موافقه ذلك التقرير يتلقى المشروع إذن بداية الإنشاءات، وفيه تبدأ أول صبة خرسانية في منتصف عام 2021: «الصبة الخرسانية هي بداية الإنشاءات الفعلية للمحطة النووية، وبتاخد 5 سنين لاستلام أول محطة نووية للتشغيل».