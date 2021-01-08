6 مواعيد للتظلم على لجنة التحكيم الطبي للمؤمن عليهم.. تعرف عليها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب للعرض على لجنة التحكيم الطبى للمؤمن عليه، لإعادة النظر في قرار جهة العلاج .

مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج

وأوضحت الهيئة أن تقديم التظلم يكون خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج، أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم اصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته، حيث يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج

- خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.

- أسبوع من تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

- 7 أيام من تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.

- خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

- شهر من تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

-طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك.

-إيصال أو حوالة بريدية بسداد الرسم.

- الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه إن وجدت.

-أي مستندات آخرى ترفق بالطلب.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض، أن موظفي هيئة التأمينات يرفعون شعار التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أنهم يعملون حاليا على إعادة هندسة الإجراءات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل هيئة التأمينات الاجتماعية لهيئة رقمية.

التزام العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة

​​​وأوضحت التأمينات ضرورة التزام العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة وفقا لللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى.

يتقدم العامل إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن .

صورة من عقد العمل إن وجد.

-إقرار استلام العمل إن وجد.

- يتقدم بالمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل.

- يقوم​ المكتب بعد التأكد من جدية الإلتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشآة.