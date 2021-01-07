إحالة فتاتين احتفظتا بـ«جثة» والدهما للطب النفسي

قررت النيابة العامة عرض الشقيقتين اللتين احتفظتا بجثمان والدهما بعد موته على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، للتأكد من سلامة قواهما العقلية، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسن المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث، وخلال جلسة التحقيق مع الفتاتين بررتا عدم الإعلان عن وفاة والدهما بأنهما تحبانه ولا تستطيعان العيش بعيدًا عنه.

معاينة النيابة: الجثمان ليس به آثار طعنات

وانتقل مدير النيابة العامة لمكان الواقعة في بالجيزة وناظرت النيابة الجثمان وتبين سلامته من أي آثار عنف كما ظهر من المعاينة أن المسن متوفى منذ عدة أيام، لكن إحاطة الجسد بالشاش الطبي والمراهم والكريمات المرطبة ساهم في تقليل ظهور آثار التعفن عليها.

واستمعت النيابة خلال جلسة التحقيق التي استمرت عدة ساعات لأقوال ابنتي المسن، وقدما للنيابة تبريرات كثيرة ترجح عدم سلامة قواهما العقلية جراء هذا التصرف وهو الاحتفاظ بجثمان والدهما عدة أيام بعد موته.

الطب الشرعي سيكون الفيصل في الوفاة

ولم تستبعد المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث وبدأت في جمع المعلومات من خلال شقيق المتوفى الذي اكتشف الجريمة وقال إنه يعرف جيدًا حب ابنتي شقيقه لوالدهما وأنه لا يتخيل أن يكونا تسببا في موته بأي طريقة كانت.

وقال مصدر أمني إن الواقعة محل تحقيق وأن الطب الشرعي سوف يفصل في الواقعة من خلال معرفة أسباب الوفاة وبالتالي سيكون ذلك القول الفصل الذي يعاون جهات التحقيق في كشف ملابسات الحادث، ورجح المصدر أن تكون رواية ابنتي المتوفى صحيحة لأنه يظهر من حديثهما أنهما تعانيان من أمراض نفسية، وأن ذلك سيكون أيضًا محل فحص من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.