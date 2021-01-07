المركزي: ارتفاع مستويات فائض السيولة إلى 435 مليار جنيه في أكتوبر 2020

قال البنك المركزي، إن مستويات فائض السيولة ارتفعت في أكتوبر 2020 بعد انخفاضها على نطاق واسع منذ يناير 2020 ، لتسجل في المتوسط 435 مليار جنيه مصري خلال الفترة الصيانة المنتهية في 2 نوفمبر 2020.

وأضاف المركزي في تقرير، أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هذه المستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الربع الرابع من عام 2019 والبالغ 746 مليار جنيه، ونتيجة للانخفاض الواسع في فائض السيولة، واستئناف جميع ما زدات عمليات السوق المفتوحة منذ النصف الثاني من شهر يونيو 2020، فقد أدى ذلك إلى تعزيز النشاط بين البنوك منذ الربع الأول من عام 2020.

وتابع التقرير، أن سعر المعاملات النقدية بين البنوك لمدة ليلة واحدة أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل والبالغ حوالي سالب 30 نقطة أساس، وبالتالي، تعكس أسعار المعاملات بين البنوك في أكتوبر 2020 بمقدار انخفاض 8.0 مرة في الخفض التراكمي لسعر العائد بـ 350 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020.

وأشار التقرير، إلى أنه ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد زيادتها في يوليو 2020 ، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 11% خلال أول إصدارين في نوفمبر 2020، ويأتي ذلك مقارنة بـ 1.10% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2020 و بـ6.11% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي أسعار العائد الأساسية بـ350 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020.

وبحسب التقرير، يرجع ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 9.0 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتي كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة في الطلب.