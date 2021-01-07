شاب يحاول الانتحار: أجبروني على الزواج من ابنة عمي

ألقى شاب بنفسه من أعلى كوبري عباس، وتصادف سير لانش من قوات الإنقاذ النهري بالقرب من مكان سقوطه في الماء، وتم انتشاله حيًا، وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولم يصب بأي مكروه، وبسؤاله برر تصرفه بأنه يأس من إلحاح أسرته عليه للزواج من فتاة لا يحبها.

الشاب: أسرتي أجبرتني على الجواز

اصطحبت قوة أمنية الشاب ج.ع 25 سنة، لقسم شرطة مصر القديمة وتحرر محضر بالواقعة، وتبين أنه عامل من مركز مغاغة في المنيا، وأنه حاول الانتحار من أعلى كوبري عباس بسبب ضغوط أسرته لإجباره على الزواج من ابنة عمه في حين أنه مرتبط عاطفيا بفتاة أخرى يحبها من جيرانه.

وأضاف الشاب أنه حضر من المنيا منذ عدة أيام للعمل في شركة مقاولات، هربًا من ضغوط أسرته إلا أنه فوجئ بوالده يتصل به هاتفيًا ويطلب منه العودة إلى المنزل لأنه اتفق مع عمه على تحديد موعد خطبته على ابنة عمه وعندما حاول إقناع والده فشل في ذلك.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث بأن الشاب ألقى بنفسه خلال وقوفه بجانب عدد من الشباب أعلى كوبري عباس، وأنهم حاولوا الإمساك به لكنه قفز بسرعة بعد وقوفه للحظات على الحاجز الحديدي للكوبري، وأن سقوطه تصاف مع سير لانش من قوات الإنقاذ النهري الذين تمكنوا من انتشاله قبل وفاته.

واستدعت قوات الإنقاذ النهري قوة من قسم مصر القديمة اصطحبت الشاب للقسم وتحرر محضر وأحيل الشاب إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بعد أن نسبت إليه تهمة تعريض حياته للخطر.