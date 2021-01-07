كيف يُسهم الأكسجين في تقليل وفيات كورونا؟

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دور الأكسجين في تقليل نسب الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، خاصة للمرضى الذين يتم حجزهم بالرعايات المركزة الشديدة والمتوسطة، قائلا: كورونا يتسبب في التهابات في الرئتين ونقص في الأكسجين وفشل تنفسي سواء كان أوليًا أو ثانويًا، مضيفاً أن العلاج الأساسي للفشل التنفسي والالتهاب الرئوي هو الأكسجين بأي طريقة يتم منحه للمريض بها للتعافي.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لـ«الوطن»، أن الأكسجين يتم منحه للمريض عن طريق الاستنشاق أو الماسك وجهاز التنفس غير المتداخل أو جهاز التنفس المتداخل، مؤكداً أن الأكسجين يتم منحه للمريض الذي يعاني من نقص الأكسجين وغالبيتها يكون للحالات الشديدة والمتوسطة التي يتم حجزها في الرعايات المركزة والمتوسطة، موضحاً أن نقص الأكسجين الأساس في التعب وهو الأساس في العلاج، بجانب منح بعض الأدوية لتحسين قدرة الجسم على استقبال الأكسجين وزوال الالتهاب ويبدأ الجسم في العودة إلى طبيعة عمل الأجهزة خاصة الرئتين ومن ثم التعافي من المرض.