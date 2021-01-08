لو إطار عربيتك انفجر في الشبورة تتصرف أزاى؟.. ابعد عن الفرامل

الخروج في الشبورة له عواقب كثيرة، فقط يتعرض البعض لحادث لمروري مفاجئ أو حدوث عطل في السيارة كإنفجار إطار القيادة الذي يقف أمامه البعض عاجز لا يعرف كيف يتم التصرف في تلك الحالة.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة خطوات التعامل مع السيارة في حالة انفجار إطار القيادة أثناء الشبورة.

خطوات التعامل مع انفجار إطارات السيارات

التمسك بقوة في دركسيون السيارة

يعتبر الـ «دركسيون» من الأشياء المهمة في هذا التوقيت، إذ أن الحفاظ على التحكم به بعد انفجار إطار السيارة أولى خطوات السيطرة على الموقف.

تجنب الضغط على المكابح

من المهم أن يدرك السائق في تلك اللحظة أن محاولته بالضغط على المكابح سيجعل السيارة تفقد توازنها بشكل أكبر وقد تنقلب في بعض الأحيان، وعليه لابد من رفع القدم من تلك المنطقة بشكل كامل.

النظر أمامك وجانبك بحذر

قد تجد نفسك أمام سيارة أو تصطدم بأخرى بجوارك بفضل الشبورة أو الارتباك الواقع في تلك اللحظة، ولذلك لابد من إلقاء نظرة سريعة دقيقة على جانبي السيارة وأمامها وخلفها.

ولابد أن يعلم قائد السيارة أنه من المعروف أن أقصى يمين الطريق هو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة، بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية، ولذلك عليك أن تنتقل بهدوء إلى أقصى اليمين.

اختيار مكان أمن قدر الإمكان لسلامتك الشخصية

لابد أن يعلم قائد السيارة أن الحفاظ على روحه مرتبط بطريقة التعامل مع الإطار المنفجر وكذلك اختيار نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة، فقد يتعرض البعض للمخاطر بفضل اختيار مكان به حيوانات ضالة أو غيره.

إنارة الانتظار

من الأشياء الهامة التي يجب الإسراع في تشغيلها هي الانتظار، منذ وقوع الانفجار وحتى عقب الوقوف على جانب الطريق، وذلك لتنبه السيارات التي تأتي من بعيد أن مركبتك بها عطل وتتوقف في هذه النقطة وربما تجد من يساعدك إذا كنت لا تعلم كيفية تغيير إطار السيارة.