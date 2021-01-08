العليا للفيروسات تعتمد جرعات الأدوية للأطفال مصابي كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قامت الأسبوع الماضي بتحديث البروتوكول العلاجي الخاص بالمصابين بكورونا سواء للكبار أو الأطفال، موضحاً أن التحديث تم اعتماده من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة المصرية ليتم استخدامه على المرضى المحجوزين بعزل المستشفيات الجامعية.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحديث البروتوكولات، تم التوسع في استخدام عدد من الأدوية المضادة للفيروسات والتوسع في الأدوية المضادة للالتهابات مثل «الكرتيزون»، موضحا أن هناك عددا من الأدوية تم التوسع في استخدامها من المضادات الحيوية التي تستخدم على عدد من المرضى.

وبالنسبة للأطفال، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنهم أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس في الموجة الثانية بخلاف الموجة الأولى، مشيراً إلى أن غالبية الأعراض التي تأتي لهم بسيطة، مؤكدا أنه تم التحديث للبروتوكولات باستخدام مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية أو الالتهابات ولكن بجرعات أقل في الأدوية وكذلك نوعية المضادات المستخدمة بخلاف الكبار، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية التي تستخدم للكبار يتم استخدامها في بروتوكولات علاج الأطفال ولكن بجرعات أقل.

العليا للفيروسات: جرعات البروتوكولات العلاجية للأطفال المصابين بكورونا أقل من الكبار

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من الإصابة بالمرض، وضرورة ارتداء الكمامة أطول وقت ممكن خارج المنزل، والابتعاد عن الأماكن المشهود لها بالزحام، وتجنب الشيشة والتدخين الفترة الحالية أكبر قدر ممكن لتأثيرها السلبي على الجهاز التنفسي، والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون دورياً.