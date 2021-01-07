تواضروس: المقارنة بالبابا شنودة لا تزعجني.. وأنا تلميذ في مدرسته

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تأثر بشخصيات عدة منذ أن كان صغيرًا، كان على رأسهم والده الذي علمه حب القراءة والتغلب على الخوف، كما أنه تأثر بأخواله وأعمامه ومدرسته بالمرحلة الابتدائية التي توفت منذ عدة سنوات.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: وتأثرت بأستاذ في المرحلة الجامعية وقد أصبح كاهنا وتأثرت بأمين الخدمة، وتأثرت بالبابا شنودة والانبا باخوميوس وتأثرت بالرئيس السيسي عندما التقيته للمرة الأولى عندما كان وزيرًا للدفاع.

وحول المقارنة مع البابا شنودة، قال إن هذا الأمر لا يزعجه على الإطلاق لكنه لا يفضل مقارنة نفسه به خاصة أنه مازال في بداية عمله بينما تقلد البابا شنودة منصبه نحوًا من 50 عاما: لا تقارن نفسك ببداية عملة بموسم الحصاد عند الآخرين، أنا تلميذ في مدرسته وعندما رسم بابا للكنيسة كنت قد التحقت بكلية الصيدلة وظل بابا 50 سنة والمقارنة بيننا لا تزعجني إطلاقا.

وتابع البابا: البابا شنودة أنشأ أسقفية لخدمة الشباب في شمال وجنوب الوادي داخل وخارج مصر، خدمات الشباب موجودة في كنائس كثيرة والتوعية عمل لا يتوقف، وعملنا لأول مرة مؤتمر للشباب القبطي على مستوى العالم، واخترت منهم وجها والتقيت مع رئيس الجمهورية، والرئيس أثمر ثماره، وهؤلاء الشباب مصريون ولم يزوروا مصر من قبل، وكانت لديهم صورة مشوهة عنها وعندما زاروها علموا أن الأمر مختلف تماما.