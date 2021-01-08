كاتب سعودي: كل من يريد ضرر للمنطقة متضرر من المصالحة العربية

قال الكاتب السعودي منصور الجبرتي، إن الجميع سعيد بلم الشمل العربي، خاصة أن القمة الخليجية لها شعبية كبيرة في الشارع الخليجي وهي أيقونة للمظلة المشتركة للتعاون وهناك أغنية «خليجنا واحد» تتكرر باستمرار، وقمة العلا أكدت على التعاون المشترك بين الدول الأربعة بعد إختفاء مشاهد التعاون خلال 3 سنوات.

تماسك تاريخي

وأضاف «الجبرتي» خلال مداخلة عبر برنامج «زووم» في برنامج آخر الأسبوع المذاع على فضائية «صدى البلد»: «التماسك الرباعي بين مصر والبحرين والسعودية والإمارات أمر قديم ولا يعود إلى الأزمة الخليجية التي كانت مع قطر التي تم حلها لكن هذا تحالف تاريخي يحاول إيجاد حلول تؤكد وتساعد الأمن والاستقرار وظهر ذلك خلال أزمات العراق وسوريا واليمن وأزمات أخرى عديدة».

بوادر تفاؤل بسلوك قطر

وتابع: «تواجد قطر في القمة الخليجية بوادر تعطي تفاؤل للشارع الخليجي بسلوك قطر، والبيان ركز على الأمن والاستقرار والرخاء بتواجد مصر التي تعد لاعب رئيسي في قضايا المنطقة ويسعى الخليج من خلال قمة العلا ببداية لهدف المصالحة وهناك أزمات تحيط بالمنطقة العربية وهذا الاتحاد بين التكتل الخليجي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤشر قوي على الرغبة في التسريع بالمصالحة وكل من لا يريد الاستقرار في المنطقة متضرر من إجراء المصالحة».

المصالحة لا علاقة للإدارة الأمريكية بها

وأردف: «القمة الخليجية هي قمة سنوية ومواقف المصالحة ليس لها علاقة بحضور إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والموقف الأمريكي واضح ضد إيران وليس هناك رضى بفعل الإيراني المستمر بتهديد ناقلات النفط والطاقة».

قصة المصالحة

وعقدت بمدينة العلا السعودية قمة خماسية بين قطر والسعودية والإمارات ومصر والبحرين لإنهاء المقاطعة الخليجية العربية مع دولة قطر بسبب دعمها للإرهاب واستضافتها لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وإقامتهم منصات لهم يتنقدون الدولة المصرية والنظام المصري الذي قدم عبر انتخابات رئاسية.