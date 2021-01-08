لو موظف حكومي.. 5 خطوات للنقل من جهة إلى أخرى

يتساءل الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن طرق وخطوات النقل من مصلحة أو جهة حكومية إلى جهة أخرى، حيث تصيب بعضهم الحيرة، لتعقد الإجراءات والخطوات التي يجب عليهم اتباعها لإتمام إجراءات النقل من جهة لأخرى.

النقل يتم وفقا لقواعد ومواد قانون الخدمة المدنية 81

«الوطن»، تشرح بالتفصيل الخطوات التي يجب على الموظف الراغب في النقل من جهة حكومية إلى أخرى، اتباعها، وفقا للشروط والقواعد التي تضمنها كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وهي على النحو التالي:

1- يتقدم الموظف الراغب في النقل بطلب للجهة التي يعمل بها للحصول على الموافقة للنقل إلى وحدة أخرى.

2- أو يتقدم بطلب للجهة التي يرغب في الانتقال اليها، وبدورها تخاطب الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف.

3- تقوم الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف بمخاطبة لجنة الموارد البشرية بها لتخطرها بالطلب المقدم إليها، أو الطلب الذي أرسلته الجهة الأخرى.

4- تنظر لجنة الموارد البشرية في الطلب، ويترتب عليها قراران:

- في حالة رفض لجنة الموارد البشرية، يتم إبلاغ الموظف بذلك.

- في حالة الموافقة على طلب الموظف الراغب في النقل، تقوم لجنة الموارد البشرية بإرسال طلب النقل للجهة الأخرى.

الأوضاع المترتبة على الموافقة أو الرفض للطلب

5- بعد وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية بها، وهناك أمران:

1- في حالة رفض اللجنة للطلب تقوم بإبلاغ الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، ويترتب عليه انتظام الموظف في عمله بجهة العمل الأصلية.

2- في حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الجهة التي يعمل بها الموظف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويترتب على ذلك:

أ- تقوم الجهتان؛ المنقول منها والمنقول إليها الموظف، بتكليف لجنتي الموارد البشرية بهما، بالحصول على موافقة الوزير أو المحافظ المسئولين علن السلطة المختصة، بإرسال كلاهما تقريرين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره يدرس الطلبين المقترحين، بعد استيفاء كل شروط النقل والمستندات اللازمة في ضوء المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 98 إلى 107 للائحة التنفيذية.

ب - يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدراسة النقل المقترح في ضوء اقتراح جهتي العمل، المنقول منها والمنقول إليها الموظف، لإتمام النقل وإبلاغهما ووزارة المالية بالنتيجة.