إنقاذ مستشفى حميات منوف قبل نقص الأكسجين (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية مستشفى حميات منوف، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من كارثة، بعد نفاذ الأكسجين من التانك المخصص داخل المستشفى، واستخدام البديل من أسطوانات أكسجين وربطها بتانك مخصص لذلك، وذلك بعد قيام عدد من الأطقم الطبية بالمساعدة في نقل الأسطوانات لمنع حدوث كارثة.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفي حميات منوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى تم إمداده بشكل سريع بسيارة الأكسجين التي تأخرت في الطريق، مؤكدًا نقل الأسطوانات الموجودة في المستشفى للطوارئ وتوصيلها بمضخة الأكسجين لمنع حدوث مشكلة.

وشدد على أن حالات العناية المركزة لم تتأثر نهائيًا بما حدث، حيث تم حل المشكلة في أسرع وقت بعد وصول السيارة.

وأشاع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في محافظة المنوفية، وفاة عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى نتيجة نقص الأكسجين، ما أثار حالة من الجدل وكذلك الفزع بين أبناء مركز منوف والقرى المحيطة، والذين تناقلوا الشائعة بشكل موسع.

من جانبه، شدد المصدر المسؤول بالمستشفى، أنه لم تحدث أي وفاة داخل المستشفي نتيجة نقص الأكسجين، موضحًا أن 4 حالات توفت داخل المستشفى اليوم، منهما اثنتان وصلتا المستشفى في حالة خطيرة أحدهما الاكسجين وصل إلى 27%، والأخرى كانت مصابة بجلطة في المخ، وتوفيا أثناء عمل الإسعافات الأولية لهما.

وتابع، أن المتوفيين الاثنين، كانا في العناية المركزة ومصابان بجلطة في القلب، بجانب الإصابة بفيروس كورونا، وحالتهما كانت خطيرة، وتوفيا قبل شائعة نقص الأكسجين في المستشفى، مؤكدًا أن الأطقم الطبية لا تتأخر عن خدمة المصابين وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

علي صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عدم وجود نقص في الأكسجين في مستشفيات المنوفية، وأنه يتم متابعة الأكسجين على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه في حال قرب تانكات الأكسجين على الانتهاء يتم الدفع بسيارات الأكسجين من المصانع لسد العجز بسكل فوري.