طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور الشبورة المائية بكثافة على كل المحاور والطرق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري، ومائل للدفئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، والطقس في سيناء سيكون باردا ليلا، وشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 24 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

طابا العظمى 23 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 24 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 الصغرى 11

المنيا العظمى 24 والصغرى 10

أسيوط العظمى 25 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 27 والصغرى 9.

قنا العظمى 27 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 28 والصغرى 10.

أسوان العظمى 29 والصغرى 11.

الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 8.

حلايب العظمى 26 والصغرى 19.

طقس الغد

وعن حالة الطقس يوم السبت، فأكدت الأرصاد أن كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء فتشهد تلك المناطق طقسا مائلا للدفء نهارا باردا ليلا مع استمرار وجود شبورة ورياح معتدلة.

أما عن طقس مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فدافئ نهارا بارد ليلا، وطقس دافئ نهارا في شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، ومائل للحرارة شديد البرودة ليلا في جنوب الصعيد.