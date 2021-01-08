البنوك والبورصة يستأنفان عملهما الأحد بعد عطلة «عيد الميلاد»

تستأنف البنوك العاملة فى السوق المصرية، والبورصة المصرية بعد غد الأحد الموافق 10 يناير، أعمالها وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، التي أقرها البنك المركزي المصرى الخميس الماضى، بمنح القطاع المصرفي إجازة يوم الخميس 7 يناير بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

مبادرات «المركزي» لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

وأطلق البنك المركزى المصري عددا من المبادارت المهمة على مدار الايام الماضية، كان ابرزها، مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج. وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

بالاضافة الى مد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية، وكذا الشركات العاملة في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، و الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقاً لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

هذه المبادارات في إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات الجائحة

وتأتى هذه المبادارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملاً على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.