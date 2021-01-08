المعزول يفقد الحصانة بعد 24 ساعة.. ومصادر قضائية: سيخضع للتحقيقات في عدد من القضايا

مع انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب بعد 24 ساعة، تزول الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك المعزول الذي استخدمها في إرهاب خصومه بل استخدمها في التطاول والسب والقذف لأي شخص لمجرد أنه يعارضه في الرأي، وبسقوط حصانة المعزول عن رئاسة نادي الزمالك يكون بموجب القانونية للنيابة الحق في استدعائه لسماع أقواله في عشرات البلاغات المقدمة ضد من جهات وأشخاص، وفي حالة عدم استجابته لطلب الاستدعاء يحق للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بضبطه وإحضاره للمثول للتحقيقات.

مصادر: المعزول سيمثل للتحقيق بقوة القانون بعد زوال الحصانة

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن النيابة العامة من حقها استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المعزول ولا تزال قيد التحقيق فمن حقه النيابة اتخاذ ما تراه قانونيًا سواء باستدعائه أو ضبطه وإحضاره بحسب الجرم المرتكب في كل بلاغ، وأن النيابة العامة تباشر مهامها بالقانون فقط ولا تلتفت إلى الأشخاص أو الجهات فإنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء لأي شخص مهما كان منصبة أو نفوذه.

البلاغات المحالة للمحكمة ليس للنيابة سلطة عليها

وأضافت المصادر أنه في حالة البلاغات التي اتخذت النيابة فيها قرارات بإحالتها إلى المحكمة سواء كانت جنح أو جنايات فإن تلك القضايا أصبحت في حوزة المحكمة ويحق للمحكمة اتخاذ ما تراه وفق القانون سواء بحبس المتهم على ذمة القضية أو إدانته بعقوبة بعد الفصل في القضية أو حتى براءته، فإن القضية طالما في حوزة المحكمة فليس للنيابة سلطة عيلها إلا في حالة إصدار المحكمة قرارًا بإحالتها للتحقيق.

وتابعت المصادر أن القضايا المقامة من جريدة «الوطن» ضد المعزول منها ما تم إحالته للمحكمة وبعضها لا يزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وأن النيابة من حقها اتخاذ قرارًا باستدعاء المعزول أو ضبطه لسماع أقواله في تلك الاتهامات الموجه إليه من الصحفيين.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة مارست دورها القانوني بعد أن قدمت عشرات الطلبات إلى البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك المعزول بحكم أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية لكن البرلمان كان يرفض تلك الطلبات تحت مسمى أن المجلس «سيد قراره» بالتألي كانت النيابة العامة تنصاع للقانون بعد أن تتلقى الرفض من قبل المجلس على طلباتها المتواصلة.

يذكر أن المعزول خسر في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بعد حصوله على المركز السادس بالجولة الأولى لانتخابات المرحلة الثانية في دائرة ميت غمر، حيث لم ينجح سوى في الحصول على 21 ألفًا و271 صوتًا ليخرج من السباق مبكرًا، ليحلق بنجله الذي خسر الانتخابات هو الآخر بدائرة الجيزة والتي فاز بها النائب محمد أبو العنين.