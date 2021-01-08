غلق ما يقرب من 21 ألف منشأة خالفت مواعيد الغلق في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم غلق 20800 منشأة خالفت مواعيد الغلق بالمحافظات منذ أول ديسمبر الماضى حتى أمس، وذلك يعد حصيلة 35 يوما منذ بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال الذي أقرته وزارة التنمية المحلية مؤخرا، مضيفا لـ«الوطن» أن الحملات مستمرة على المحال والمقاهي والمطاعم والورش لمتابعة التزامها بمواعيد فتح وغلق المحال خلال الفترة المقبلة لضبط وتنظيم الأمور والقضاء على أي فوضى ومنع الازعاج وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظات بالتشديد في تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات لمعاونة الدولة في تحقيق الانضباط ومنع الإشغالات والحد من إزعاج المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة والسماح لعمال النظافة القيام بدورهم في تجميل وتنظيف الشوارع والمياديين، لافتا إلى وجود تنسيق متواصل مع مديريات الأمن والمحافظات لمتابعة الالتزام بقرار غلق المحال، والتأكيد على رؤساء الأحياء والمدن بأهمية تكثيف عمل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق، مشيرا إلى أن نسب الالتزام بمواعيد الغلق تزداد باستمرار بمختلف المحافظات.

وأوضح أن غرفة عمليات الوزارة تتابع باستمرار مع المحافظات كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المحافظات تتخذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات.