غدا قافلة طبية بالمركز الطبي بحي الزهراء في طور سيناء: لمدة 5 أيام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن انطلاق قافلة طبية بالمركز الطبي بحي الزهراء في مدينة الطور اعتبارًا من غد السبت وحتى الخميس الموافق، 14 من شهر يناير الجاري، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب جامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر، ومعهد القلب.

القافلة تبدأ عملها من 9 صباحا وحتى الوحدة ظهرا

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن القافلة ستقوم بالكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالمركز على فترتين، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 6 تخصصات طبية مختلفة وهي: الأمراض الصدرية، طب الأطفال، الباطنة العامة، الطب النفسي، جراحة قلب، أمراض القلب، وسيجري والعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ لتوقيع الكشف والفحص الطبي لجميع المرضي بالمجان.

وقف العمل بمستشفى طور سيناء العام

جدير بالذكر أنه تقرر وقف العمل بمستشفى طور سيناء العام وإخلاؤه، نظرًا لظهور بعض إشارات الإنذار الخاصة بـتصدع مبنى المستشفى، وجرى نقل خدمات العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم المعمل، إلى المركز الطبي بحي الزهراء بمدينة الطور، وتقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى بمستشفيات شرم الشيخ الدولي، ومستشفى أبورديس المركزي.

وجاء هذا القرار بناءً على التقرير الخاص باللجان المشكلة من المجلس القومي للبحوث، ووزارة الصحة ومديرية الإسكان بجنوب سيناء، التي أوصت بغلق مبنى المستشفى بعد المعاينة، حرصا على سلامة المرضى والعاملين والمواطنين المترددين على المستشفى، خاصة بعد تصدع أسقف وجدران المبنى، مما قد يتسبب في حوادث طارئة قد تعرض حياة المرضى وأفراد الطاقم الطبي للخطر، واتخذت مديرية الصحة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، لاحتواء أي أضرار قد تنجم عن تصدع وانهيار المبنى.