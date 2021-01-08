عاجل.. تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق وخروجه من العناية المركزة

كشفت مصادر، عن تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخروجه من العناية المركزة بأحد المستشفيات، التي تم إيداعه بها أمس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا «كوفيد- 19».

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن جورج إسحاق أصيب منذ 10 أيام بفيروس كورونا، وكان يخضع إلى العزل المنزلي، ولكن تدهورت حالته ما استدعى نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بناء على تعليمات الأطباء.

وشهدت الفترة الماضية قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، بسبب الموجة الثانية والتي تم تصنيفها بأنها سريعة الانتشار، حيث تسببت في قفزات كبيرة في أعداد المصابين في العالم؛ إذ وصل عدد الوفيات نحو 1.8 مليون ضحية، بالإضافة لأكثر من 83 مليون مصابا بالفيروس اللعين.