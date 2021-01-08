الموت هو الحقيقة الراسخة.. آخر كلمات «فرح» صاحبة المرض النادر قبل وفاتها

سادت حالة من الحزن الشديد على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، بعد وفاة «فرح سامي الجمال»، طالبة الثانوية العامة، المعروفة إعلاميا بـ«طالبة الغيبوبة»، بعد صراع طويل مع المرض، على خلفية إصابتها بمرض شديد الندرة، حيث كان جسدها ينتج الأنسولين 3 أضعاف الإنسان العادي، الأمر الذي تم اكتشافه بعد سنوات من التعب والإرهاق، والسقوط المتكرر والدخول في غيبوبة، وتركيب المحاليل التي لم تنقطع عنها طيلة أشهر وسنوات.

ورغم معاناتها المستمرة، غلب التفائل والأمل على صفحة الطالبة «فرح»، التي كانت تلقى محبة واحترام الجميع لمواجهة المرض بكل قوة، وكان آخر ما نشرته الطالبة على صفحتها، «قد تتوقّف الحياة في عينيك في لحظات الحزن، وتظن أنّه لا نهاية لهذا الحزن، وأنّه ليس فوق الأرض من هو أتعس منك، فتقسو على نفسك حين تحكم عليها بالموت، وتنفّذ بها حكم الموت بلا تردد، وتنزع الحياة من قلبك، وتعيش بين الآخرين كالميت تماما».

كما نشرت «فرح» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن تحول الدمعة إلى ضحكة هذا لا يقدر بثمن» واضعة إحدى الصور المعبرة مع هذه الكلمات.

كما نشرت «فرح»، «الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، أما الموت، فهو الحقيقة الراسخة».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قصة فرح بعد وفاتها، مطالبين الجميع بالدعاء لها وأن يرحمها الله بواسع رحمته، حيث كتبت إحدى صديقاتها، «مصدومة ومش مصدقة نفسي ربنا يرحمك يا أختي ويصبرنا علي فراقك.. الناس كلها زعلانة عليكي كأنك اختهم أو بنتهم ربنا يرحمك يا فرح».

تعود قصة الطالبة «فرح»، إلى عدة سنوات ماضية عندما قررت أسرتها التي تسكن مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أن تنقلها إلى معهد الكبد القومي بالمنوفية، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها من الأطباء، أكدوا لأسرتها أن حالتها شديدة الندرة، ومن الممكن أن تحدث لكل شخص بين عشرة ملايين، وقرروا استئصال جزء من البنكرياس المتسبب في زيادة نسبة الأنسولين في الدم، ونجح الأطباء في العملية وتحسنت حالتها ولكن ساءت من جديد.

«فرح»، وصفت معاناتها في تصريحات سابقة قائلة، «أعاني من إفراز البنكرياس للأنسولين، والأطباء قرروا يستأصلوا جزء من البنكرياس، واستأصلوا الطحال معاه، وبعدها بشهر قرروا استئصال البنكرياس كله والمرارة وجزء من الأمعاء، وأصبحت مريضة سكر، وأتمني إني أخرج للشارع تاني وأتفسح، لأني دايما معلقة محاليل 24 ساعة ولو شيلتها يغمي عليّ»، بينما أكد والدها أن الأطباء أبلغوه بأن مرضها شديد الندره في العالم.