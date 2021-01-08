مصرع شخص وغرق آخر وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالشرقية (فيديو)

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية جهودها للبحث عن شخص آخر جرفته المياه دون تحديد موقعه حتى الآن.

وتلقى اللواء إبرهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل في الترعة المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس وكان يستقلها 5 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتمكنت القوات من استخراج شخص، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، كما استخرجوا السيارة، فيما أصيب 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن شخص آخر.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن المتوفين كانوا في طريقهم إلى منزل أسرة عروسة لإحضار «جهازها» إلى منزل العريس، إلا أن السيارة انقلبت بهم في الطريق.

وفي وقت سابق، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغ بتصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات. وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة. كما انتقلت قوة من الشرطة لرفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

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