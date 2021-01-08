التصريح بدفن مسن احتفظت ابنتاه بجثته 10 أيام في شقتهما بالجيزة

صرحت النيابة العامة، منذ قليل، بتسليم جثمان مسن توفي قبل 10 أيام واحتفظت ابنتاه بجثته داخل شقتهما بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، رفضا دفنها بسبب تعلقهما به، إلى شقيقه لدفنها.

تشريح الجثة

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بعد تشريح الجثة بناءً علي قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، استلمت المشرحة قرارًا من النيابة العامة بتسليم الجثمان لشقيق المتوفى لدفنها، متابعًا أنه جار تغسيل وتكفين المتوفى تمهيدا للدفن.

بداية البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من موظف في العقد الرابع من العمر، يفيد بانه يقوم بالاتصال بشقيقه المقيم في شارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ولكنه لا يرد على هاتفه من 10 أيام، وأضاف المبلغ أنه ذهب إلى منزل شقيقه عده مرات، ولكنه ابنتيه ترفضان دخوله الشقة بحجة أن والدهما نائم، لافتًا إلى أنه خشي أن مكروهًا وقع لشقيقه.

التحفظ على الجثة والفتاتين

وعلي الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى محل إقامة المسن، وبطرق باب الشقة فتحت إحدى ابنتيه، وبسؤالها عن والدها زعمت أنه نائم، وعندما أصر ضباط المباحث على الدخول للتحقق من الأمر، رفضت الفتاة في بداية الأمر ولكن بعد إلحاح القوة، دخلوا الشقة وأثناء الاتجاه إلى غرفة نوم والدها قالت إحداهما: «من غير إزعاج عشان هو نايم».

وبدخول القوة إلى غرفة النوم كانت المفاجأة وجود رائحة كريهة تخرج من الغرفة، وبالتفتيش عثر على جثة المسن في حالة تعفن وملفوف بشاش أبيض ومنتفخة.

عرض الجثة على الطب الشرعي

وعلى الفور، تم التحفظ على الشقيقتين والجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقل الجثة لمشرحة زينهم وعرضها على الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما قررت النيابة العامة عرض الفتاتين علي طبيب نفسي بمستشفى العباسية.