إصابة 7 بينهم سيدات وطفل في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي قرب مركز ومدينة أبو صوير.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بتعرض سيارة ميكروباص «د ق ر 571» بمنطقة المنايف على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر المخصص للطوارئ.

وقال شهود عيان، إن المصابين بينهم سيدات وطفل مصابين بكسور وجروح مختلفة.

وكان قد أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال شهود العيان، إن الحادث وقع قرب مفارق أبو صوير، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم وإجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وكانت الشرطة قد أغلقت طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في محطة تحصيل الرسوم، بسبب زيادة كثافة الشبورة منتصف ليل أمس الخميس.

وشهد الطريق في الساعات الأولى من مساء اليوم الجمعة انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم اغلاق طرق «الإسماعيلية- بورسعيد» ومحور 30 يونيو و«الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، والإسماعيلية- السويس، بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائيا.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين، بعدم التحرك على الطريق حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.