طبيب يوضح معايير اختيار مستشفيات تلقي لقاح كورونا: سلامة وأمان وتعقيم

الحديث عن لقاح فيروس كورونا أصبح الشاغل لأغلب فئات المجتمع في الآونة الأخيرة، لذا حددت محافظة أسيوط مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب، مركزا لتلقي لقاح كورونا، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقي اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، في إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس، وفقًا لما قاله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط، في تصريح له، اليوم، أن الاختيار على مستشفى الإيمان العام، وهو ما طرح سؤال حول المواصفات الواجب توافرها في المستشفى المخصصة لتلقي لقاح كورونا.

طبيب: يجب أن يتوفر بها عوامل الأمان لمتلقي اللقاح

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن وزارة الصحة خصصت 28 مركز لتقديم اللقاح موزعة على محافظات الجمهورية بشكل يعطي أكبر تغطية له، بحيث لا توجد مسافات بعيدة لمتلقي اللقاح، وعدم تكوين نقاط زحام في تلك النمراكز.

وأضاف عقبة لـ«الوطن»، أنه يجب أن تكون مطابقة للقاحات، لأن المواطنين الذين من المقرر أن يتلقوا اللقاح، هم أصحاء وليسوا مرضى، لذا يجب توفير بعض النقاط لضمان أمانهم وسلامتهم.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنه يجب توفير مسار آمن للحاصلين على اللقاح داخل المستشفى، وأن توجد لوحات إرشادية توصلهم إلى المكان الذي يتوفر فيه التطعيم، كما يجب أن يكون هناك مكان متوفر لتسجيل بيانات هؤلاء الأشخاص والتأكد منها إليكترونيًا.

كما أوضح، أن متلقي اللقاح يجب أن يتطلع في المستشفى على الموافقة المستنيرة التي تعرفه ما هو اللقاح وما فوائده وأعراضه الجانبية، وما هي الخدمات التي يمكن الحصول عليها وتجيب على تساؤلاته.

عقبة: يجب أن يتوافر بها مكان محكم لحفظ الطعوم ولوحات إرشادية للوافدين

وأكد أنه يجب تجهيز مكان معقم ومحكم للتطعيم باللقاح بداخله، مع توفير أطباء للحساسية في حالة جاهزية للتعامل مع أي حالة طارئة تشعر بتعب بعد تلقي العلاج، وتوفير مركز في المستشفى للاتصال بالحاصل على اللقاح من أجل تسجيل أي ردود فعل إيجابية أو سلبية عنه ليأتي بعد 3 أسابيع لأخذ الجرعة الثانية.

وتابع أنه يجب أن تتوافر في تلك المستشفيات كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوافر أماكن بها ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعات اللقاح، وأماكن مخصصة لحفظ الطعوم.