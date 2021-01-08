3 مبادرات لـ«البترول» مستمرة في 2021

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل دائم على توفير جميع إحتياجات المواطنين من مواد بترولية وصناعات وخدمات أخرى كثيرة تستطيع وحدها الايفاء بها.

وقالت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» إن الوزارة مستمرة خلال العام الحالي 2021 في تقديم العديد من الخدمات أهمها 3 خدمات ومبادرات قامت بهم للتسهيل على المواطنين وتسهيل التعامل وتوفيرا عليه خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم كله.

مصادر لـ«الوطن»: تقسيط توصيل الغاز وتحويل السيارات أبرزها

وبحسب المصادر، تعد مبادرة تقسيط تكاليف إدخال الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق التي تدخل المنظومة لأول مره من أبرز المبادرات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة ولازالت تقدمها، حيث ساهمت المبادرة في زيادة أعداد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها نظرا لإمكانية التقسيط والتي سهلت الكثير على المواطنين، حيث أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة زيادة أعداد الوحدات ليتعدى الـ مليون وحدة سكنية في العام، ويتم تقسيط التكاليف لمدة تصل إلى 6 سنوات بواقع 30 جنيه شهريا تضاف إلى فاتورة الاستهلاك.

أما عن مبادرة تقسيط تكاليف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تضيف المصادر: «تسعى وزارة البترول جاهدة في التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلي 335.6 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن المخطط زيادة محطات التموين بالغاز الطبيعى الحالية والبالغة 225 محطة الى 3 أضعاف خلال 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة».

وتعمل الوزارة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فتسعى الوزارة لزيادة أعداد محطات الوقود، ومراكز بيع أنابيب البوتاجاز وتوفيرها بشكل دائم.