وزير داخلية «الوفاق»: نأمل أن تدعم إدارة «بايدن» الاستقرار في ليبيا

عبّر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، غربي ليبيا، عن أمله في أن يصبح تحقيق الاستقرار في بلاده التي مزقتها الحرب أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقبلة.

وأعلن باشاغا عن هجوم كبير سوف تشنه قواته المدعومة من تركيا في غرب البلاد للقضاء على المسلحين واستهداف مهربي البشر، داعيًا الولايات المتحدة للمساعدة، على حد قوله.

وقال وزير الداخلية الليبي، لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية: «تحسنت آمالنا بشكل كبير بفوز جو بايدن في الانتخابات. نأمل أن يكون للإدارة الجديدة دور رئيسي في الاستقرار والمصالحة في ليبيا».

وقال باشاغا، وهو طيار سابق بالقوات الجوية ورجل أعمال، إنه سيكون على استعداد لتولي دور رئيس الوزراء في حكومة جديدة يتم تشكيلها في ليبيا.

وفي أكتوبرالماضي اتفقت الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، مما رفع سقف التوقعات بحل سلمي للأزمة، وقالت مصادر إن المقاتلين الأجانب سيغادرون ليبيا.

وقال باشاغا، الذي تحدث إلى وكالة «أسوشييتد برس»، إن انسحاب القوات الأجنبية سيكون تدريجيًا، وذلك في إشارة إلى القوات التركية والمرتزقة السوريين وغيرهم.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن كلاً من روسيا وتركيا تتطلعان إلى إبرام عقود بمليارات الدولارات، وقد أخبر الوزير كلاً منهما بأن ليبيا مستعدة لإجراء محادثات تجارية إذا غادر المرتزقة.

وقال باشاغا إنه يأمل في أن تدعم الولايات المتحدة العملية المقبلة في الغرب للقضاء على المسلحين، مضيفًا أن تركيا تعهدت بالفعل بتقديم الدعم المطلوب، و«نأمل أن تساعدنا الولايات المتحدة للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا».