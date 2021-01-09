هاله خليل تكشف تطورات حالتها الصحية: الحرارة انخفضت

أعلنت المخرجة هالة خليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحسن حالتها الصحية، بعد مرور أسبوعين من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19».

وكتبت هالة خليل عبر حسابها بالفيسبوك، «الحمد لله أشعر بتحسن الحرارة بدأت في الانخفاض وصدري أيضا في حالة أفضل لا أجد من كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغالية، وكل هذا الحب الذي احطتموني به وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسية»

وكشفت هالة خليل الثلاثاء الماضي تدهور حالتها الصحية بعد التهاب رئتيها بسبب الفيروس، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «شكرًا لكل الأصدقاء اللي حاولوا امبارح يساعدوني.. شكرا علي المحبة والإخلاص والجدعنة.. الكورونا تسببت في التهاب رئوي.. والنهاردة هبدأ علاج الكورتيزون.. لا شك أنها تجربة نفسية وصحية قاسية».

وكانت أعلنت المخرجة هالة خليل 26 ديسمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للمسحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

وكانت خليل حريصة علي مشاركة الجمهور يومياتها مع فيروس كورونا وأعراضه وحالتها الصحيه عبر حسابها عالسوشيال ميديا وقد اعلنت معاناتها من ارتفاع درجة الحراره والتي استمرت معها لمده 10ايام منذ توقيت اصابتها

وتستعد هالة في الوقت الحالي للتحضير إلى عمل سينمائي من تأليفها وإخراجها من المقرر أن يخرج إلى النور العام الحالي ، حيث تركز في الإنتهاء منه في الوقت الحالي ويشاركها البطولة إلهام شاهين

كان اخر عمل درامي لهاله خليل مسلسل"بالحجم العائلي "الذي عُرض في عام 2018 وقام ببطولته يحيي الفخراني مع كل من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي وعدد من الوجوه الشباب.وتدور أحداث مسلسل «بالحجم العائلي»، حول ‎السفير السابق ترك عمله بالسلك الدبلوماسي للتفرغ للطبخ، وفتح منتجع سياحي في أحد الأماكن السياحية، وهذا التغيير الطاريء على مسيرة السفير، ويحدث الكثير من المشاكل مع زوجته وأبنائه اﻷربعة.