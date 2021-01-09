مشاهد من أول جلسات النواب: تقسيم النواب على مرحلتين وخيمة للانتظار

دعى الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب المصري للإنعقاد في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية، حيث تنعقد اولى جلسات البرلمان الجديد في ظل جائحة كورونا حيث يلتزم المجلس بتكثف الاجراءات الاحترازية والوقائية حسبما صرح المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

تفاصيل ومشاهد الجلسة الأولى للنواب نرصدها لكم كما يلي:

الإجراءات الاحترازية في أولى جلسات البرلمان ستكون كما يلي:1- كل من سيدخل المجلس سيخضع للكشف عن الحرارة وتوزيع كمامات على المرتادين وتوزيع الكحول والمطهرات.

2- يعتمد المجلس خطة طوارئ لتقليل عدد العاملين بالتناوب والتبادل.

3- الجلسة الأولى جلسة إجرائية مهمة لأن كل أعمال المجلس تعتمد على سلامة إجراءات الجلسة الأولى، وأن ذلك السبب في ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية واللوائحية في الجلسة الأولى.

تقليل أعداد الحضور في القاعات بالتناوب

4- لدينا 568 عضوا منتخبا و28 عضوا معينا، نصفهم قائمة ونصفهم بالنظام الفردي، القاعة تستوعب 610 أفراد دون تباعد، والقاعة تستوعب 305 أعضاء دون تباعد.

5- سيتم تقسيم الأعضاء على قسمين، قسم داخل القاعة وهم الأعضاء بالنظام الفردي وقسم خارجه وهم الأعضاء بنظام القائمة.

6- سيدخل الأعضاء المنتخبون بالنظام الفردي داخل القاعة، وسيجلسون داخل القاعة بترتيب أرقام العضوية طبقا لقانون تقسيم الدوائر.

7- سيتم دخول الأعضاء بالنظام الفردي أولا وبعد القسم سترفع الجلسة وسيتم تطهير القاعة وسيدخل الأعضاء بنظام القائمة والمعينين.

8- سيكون هناك تباعد ومسافات آمنة وسيكون مع النواب كمامات ومطهرات.

9- الأعضاء سيجلسون في كل قسم بترتيب أرقام عضويتهم، وكل عضو سيجد على مقعده اسمه ورقم عضويته، وسيتم اصطحابه وإرشاده من إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمجلس لمكان جلوسه وستكون هناك إرشادات واضحة في جميع المجلس.

جلوس الأعضاء خارج القاعة

10- الأعضاء خارج القاعة سيجلسون في خيمة على مستوى لائق كبيرة أمام المجلس ستتسع لـ 250 عضوا بالتباعد للانتظار فيها.

11- الأعضاء يمكنهم الجلوس في البهو الفرعوني وفي عدد من الاستراحات المنتشرة خارج المجلس.

12- الخيمة وجميع القاعات ستكون موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.

13- حضور الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة يبدأ من الساعة 2 ظهرًا.

14- لن يسمح بدخول القاعة إلا للأسماء المحددة وبالترتيب.

15- القاعة بتطبيق التباعد فيها 248 مقعدا والمستوى الثاني 39 مقعدا والمستوى الثالث 36 مقعدا، ليكون إجمالي المقاعد بالتباعد 336 مقعدا.

انتخاب رئيس المجلس والوكيلين

16- انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في نفس الجلسة حيث سيتم دعوة الراغبين في الترشيح لوكالة المجلس للدخول في القاعة وتعريف نفسه سواء كان موجود داخل القاعة أو خارجها.

17- سيكون أعضاء القائمة موجودين وقت انتخاب الرئيس وسيكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات من 7 أعضاء وسيصوتون بالمناداة على اسم كل نائب وكل نائب في مكانه سيجد الصندوق يأتي إلى عنده.

18- سيدخل أعضاء مجلس النواب من نظام الفردي للتصويت على رئيس المجلس سيبقون في القاعة وسيتم اعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس ويصعد رئيس المجلس للمنصة وتنتهي مهمة الرئيس المؤقت «النائبة فريدة الشوباشي».

19- سيبدأ انتخاب الوكيلين بدأ من اعضاء الفردي ومرور الصناديق عليهم ثم خروجهم ودخول القائمة والمعينين للتصويت.

20- سيتم إذاعة الجلسة على الهواء مباشرة.

21- سيتم ركن سيارات النواب في جراج التحرير وبعض الأماكن في المجلس وعددهم يفوق 600 سيارة.