بايدن يتحدث عن تعييناته الاقتصادية بحكومته.. «صديق وابنة رجل أعمال»

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الإعلان عن أولويات الحكومة التي شكلها، والتي جاءت مكونة من أغلبية ذات أعراق مختلفة، مؤكدًا أنها ستركز على تعافي الاقتصاد الأمريكي وتنظيم عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنها ستشمل العديد من الأشياء التي تحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن أن حكومة الولايات المتحدة سيقودها 24 رجلا وامرأة ويعيدون الثقة لها، لافتًا إلى أن جميعهم مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول، وهو ما قاله خلال مؤتمر صحفي، أمس، حسب سكاي نيوز.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث بايدن حول أبرز التعيينات في المجال الاقتصادي في إدارته، والتي شملت:

وزيرة المشاريع الصغيرة

وقال بايدن في تعريفه لإيزابيل غوزمان وزيرة المشاريع الصغيرة، إنها تدرك أهمية المؤسسات، حيث إنها ترعرعت في ولاية كاليفورنيا، وعملت مع والدها في مؤسسة صغيرة بناها بنفسه.

وزير العمل

أما عن وزير العمل فقال الرئيس الأمريكي: «مارتن وولش هو صديق لي من ولاية بوسطن، أعرفه جيدا وهو قوي وصلب، نشأ وسط عائلة أيرلندية، ففي سن السابعة أصيب بالسرطان لكنه تغلب عليه»، لافتًا إلى أنه الآن عمدة في مدينة بوسطن ويحارب من أجل رفع رواتب الموظفين لـ15 دولارا في الساعة، وناجح في عمله والناس هم الأولوية بالنسبة له.

وزيرة التجارة جينا رايموندو

كما تحدث أيضًا بايدن خلال المؤتمر عن وزيرة لاتجارة جينا رايموندو، قائلًا إنها ابنة رجل أعمال ونشأت في رود آيلاند، وبدأت حياتها من الصفر كتاجرة حتى أضحت وزيرة للمالية داخل الولاية، واهتمت بالقضايا المالية.

وأضاف أنها ساعدت الأقليات والنساء في الحصول على الأموال، ووضعت برامج للتدريب ليتمكن الناس في الولاية من الحصول على وظائف جيدة، وحققت 100 بالمئة بالاعتماد على الطاقة المتجددة في رود آيلاند، مؤكدا أنها تتعامل مع الديمقراطيين والجمهوريين ليتعاون الجميع وجها لوجه لمواجهة كورونا.