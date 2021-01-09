118 عاما على ميلاد حسين عسر.. العمدة وابن البلد

بالرغم من أدواره الثانوية على شاشة السينما بالقرن الماضي، ولم يتصدر اسمه أفيشات الأفلام يوما، إلا أن الفنان حسين عسر، أحد الوجوه المألوفة والقريبة إلى قلوب المشاهدين حتى وإن لم يتعرفوا على اسمه.

118 عاما مرت على ميلاد حسين عسر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 9 يناير عام 1903 بالقاهرة، وهو الشقيق الأصغر بين اثنين من الأخوة، أكبرهم الفنان الكبير عبدالوارث عسر.

تربى حسين عسر، في أحضان أسرة تربت على حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ صغره، وإلمامه بقواعد اللغة العربية وإتقان النطق الصحيح والحفاظ على مخارج الألفاظ، فضلا عن حضور اجتماعات «صالون» للأدباء والمثقفين في هذا التوقيت، فضلا عن لقاءات مع الزعيم سعد باشا زغلول الذي كان أحد أصدقاء والده المقربين.

اتجه للعمل بمسارح القاهرة في عشرينيات القرن الماضي

في عشرينيات القرن الماضي اتجه حسين عسر إلى عالم الفن، وكانت البداية مع «المسارح» التي تميزت بها بعض أحياء القاهرة في هذا التوقيت، وقدم العديد من الأعمال المسرحية وحقتت الروايات التي شارك فيها نجاحا كبيرا.

مع بداية الثلاثينيات اتجه حسين عسر، إلى السينما وفي هذه الفترة قدم عددا من الأفلام منها «عمر وجميلة، سلامة في خير، العودة إلى الريف، الدكتور».

«أبويا الحاج متولي» من أشهر الأدوار التي قدمها حسين عسر، من خلال فيلم «حسن ونعيمة» عام 1959 وظهر خلاله للمرة الأولى محرم فؤاد وسعاد حسني على شاشة السينما، وجسد «عسر» دور والد نعيمة، الذي كان يعاملها بطريقة تجمع بين الصرامة واللين، يقف عائقا أمام قصة حبها مع حسن المغنواتي، ويرضخ من أجل ابنته.

«الحاج عبدالسلام» هي الشخصية التي أداها حسين عسر، خلال فيلم «الأيدي الناعمة» عام 1963، حيث جسد دور والد الفنانة صباح، الذي نجح ابنه المكافح أن يكون صاحب مصنع ويتزوج إحدى الفتيات من الطبقة الغنية.

من أشهر أفلامه أفواه وأرانب والأرض

برع حسين عسر في تقديم أدوار ابن البلد، سواء كان «عمدة، شيخ بلد، فلاح، مأمور قسم»، وقدم ما يزيد على 60 عملا فنيا أبرزها «عاشت للحب، بيومي أفندي، عدو المجتمع، أفواه وأرانب، الإيمان، الله معنا، الزوجة العذراء، نساء محرمات، دعاء الكروان، الأرض، طريد الفردوس، الوفاء العظيم».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها حسن عسر «الرجل ذو خمسة وجوه، بنك القلق، الحواجز الزجاجية، الضباب».

« بريق عينيك» كان آخر الأفلام التي شارك فيها حسين عسر عام 1982 بطولة نور الشريف، حسين فهمي، مديحة كامل، ليرحل بعدها في 22 يناير عام 1987 عن عمر ناهز 84 عاما.