أرخص 3 طرز للسيارات الملاكي في السوق المحلي 2021: صيني وياباني وماليزي

شهد سوق السيارات المحلي موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار الخاصة بموديلات العام الجديد 2021، وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» أهم المواصفات والتجهيزات لثلاثة طرز الأقل سعرًا في السوق المصري العام الجاري لعلامات تجارية صينية ويابانية وماليزية.

زوتي Z100

تتوافر السيارات ذات العلامة التجارية الصينية داخل السوق المحلي بسعر 188 ألف جنيه، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1 لتر 1000 سي سي، وينتج قوة 75 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات؛ فيما تستهلك السيارة متوسط 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم وتعد موفرة للوقود.

وتأتي السيارة بأبعاد 3559 ملم للطول، و1620 ملم للعرض، و1476 ملم للارتفاع، وتتوافر مجهزة بعدة وسائل للأمان والتجهيزات من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى Esp، وجنوط قياس 23 بوصة، حساسات ركن خلفية، ومتاحة بـ4 ألوان مختلفة.

سوزوكي ألتو

تعد السياراة اليابانية محلية الصنع "سوزوكي ألتو" أحد الطرز الأرخص في الفئة السعرية داخل السوق المحلي، ومؤخرًا داخلت ضمن الطرز المعروضة للعمل بالغاز الطبيعي في مبادرة «تكنولوجيا الإحلال والتجديد»، وتتوافر بسعر 133 ألف جنية .

والسيارة مزودة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعته 800 سي سي، بقوة 47 حصانًا، وبعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات؛ وتعتمد على منظومة الجر الامامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم خلال 20 ثانية.

وتتوافر السيارة بأبعاد 3446 ملم للطول، و1490 ملم للعرض، و1475 ملم للارتفاع، وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 180 لتر؛ وتتوافر بها عدة وسائل للأمان والتجهيزات من بينها وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مانع السرقة، وجنوط قياس 13 بوصة.

بروتون ساجا

يتوافر طراز «بروتون ساجا 2021» بالسوق المحلي بسعر 166 ألف جنية للفئة الأولى، ويأتي مزود بمحرك رباعي الاسطوانات، وسعته 1300 سي سي، وينتج قوة 95 حصان، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر؛ وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وتأتي بأبعاد 4200 ملم للطول، و1600 ملم للعرض، و1500 ملم للارتفاع، ومساحة الصندوق الخلفي لها حوالي 412 لترًا.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان وتجهيزات من بينها وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، حساسات ركن خلفية، وإنذار ضد السرقة، وجنوط رياضية قياس 15 بوصة.