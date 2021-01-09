فتح مساجد بشمال سيناء بعد إغلاقها لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

أعادت مديرية أوقاف شمال سيناء، فتح بعض المساجد بالمحافظة، التي كانت أغلقتها لمدة 3 أيام بشكل تحذيري، بعد ضبط مصلين بها بدون كمامات أو غير ملتزمين بعملية التباعد.

وقال الشيخ خميس حمدي، عميد المركز الثقافي الإسلامي التابع لمديرية الآوقاف إنه تم فتح المساجد بعد تعهد أمام المسجد والمؤذن والعاملين في المسجد والمصلين على عملية الانضباط الكامل ولبس الكمامات، واتباع تعليمات التباعد الاحترازي، وعدم الجلوس في المسجد قبل أو بعد الصلاة، والعمل على الحفاظ على التعليمات التي تحافظ على الجميع، سواء من المصلين أو العاملين في المساجد.

وأكد «حمدي» أن تعليمات وزارة الأوقاف واضحة، وتعمل المديرية على تطبيقها بالشكل المناسب الذي يضمن سلامة الجميع، وأن هناك عقوبات للمخالفين غير إغلاق المسجد، وأن عملية التشديد تشمل مساجد العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومناطق وسط سيناء بالكامل.

وأوضح عميد المركز، أن هناك عمليات مرور سرية ومفاجئة من قبل مديرية الآوقاف، وأن المديرية تتعامل مع أي بلاغ يصل لها فورا؛ لأن الإسلام يؤكد على سلامة الجميع، والحفاظ على المجتمع.

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، قد تلقت بلاغا من أحد المصلين بعدم التزام بعض مساجد العريش بالتعليمات، وشكلت حملة من المديرية للتحقيق في الواقعة، والتي تبين أن بعض الأشخاص من أصحاب المحال يأتون للصلاة في بعض المساجد دون ارتداء كمامات.

وأغلقت بعض المساجد لمدة 3 أيام، وأعيد فتحها بعد كتابة تحذيرات مشددة، وعقوبات على مسؤولي تلك المساجد، حال تكرار مثل تلك الواقعة.

وشهدت غالبية المساجد بشمال سيناء التزام كامل للتعليمات، مع نشر عمال المساجد على الأبواب لمنع الدخول بدون كمامة، ووزعت بعضها كمامات لغير المرتدين بعد أن تبرع بها رجال أعمال من أهالي سيناء.

وناشد بعض من مسؤولي المساجد، الأهالي التبرع بالكمامات والمعقمات للمساجد، والمساعدة في نشر التوعية لأهالي المنطقة، حفاظا على سلامة الجميع.