القبض على مدير شركة لاحتكاره أسطوانات الأكسجين في مدينة نصر

تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، بتهمة تجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الشركة على 10 أسطوانات غاز أكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فيالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.