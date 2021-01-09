القبض على مدير شركة لاحتكاره أسطوانات الأكسجين في مدينة نصر
ضبط 10 أسطوانات أكسجين مجهولة المصدر
كتب:
الوطن
12:23 م | السبت 09 يناير 2021
اسطوانات غاز الأكسجين
تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، بتهمة تجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل الشركة على 10 أسطوانات غاز أكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فيالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.