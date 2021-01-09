إعدام أكثر من ربع طن أغذية فاسدة وغلق 11 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والحسينية.

جاء ذلك بناء على توجيهات ىالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 5 بمركز الحسينية، و6 منشآت بـ«أولاد صقر»، وخوطبت الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

كما ضبط وأعدم 345 كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها 195 كجم بكفر صقر، و150 كجم بالحسينية، وسحبت 36 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 38 محضرا جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدما الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.