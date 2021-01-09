مدير مصنع بلاستيك بـ«مرغم»: التسهيلات سر انضمامي للمجمع (فيديو)

قال عماد العربي، مدير مصنع أحد مصانع البلاستيك بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالأسكندرية، إنه اختار أن يؤسس لمصنعه ويطوره في مجمعات مرغم للصناعة عن طريق الإعلانات التي عرف من خلالها عن وجود سهولة في الأراضي المطروحة بالمجمع، حيث يكون من حق صاحب المصنع حق الانتفاع لمدة 30 عاما مما يزيل أعباء كثيرة من على ظهر أصحاب الشركات والمصانع، بالإضافة لسهولة إنهاء الاجراءات وسهولة التسجيل بالسجلات، خصوصا وأن إنهاء الإجراءات بهذه السهولة واليسر غير موجود بأي مكان آخر.

منطقة صناعية متكاملة

وأضاف العربي خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية عبارة عن منطقة صناعية متكاملة متوفر بها الأمن والكهرباء والمياه والسباكة وكل شئ آخر تحتاج له العملية الصناعية، ويمكن من أن تكون العملية الصناعية بالمجمع عملية صناعية منتظمة، مشددا على أن كون مجمعا مرغم للصناعات البلاستيكيك متكاملان لصناعة البلاستيك تسهل عمل أصحاب المصانع بشكل كبير، «أنا مش لامم بكل منتجات البلاستيك وأي مصنع في مصر مش هيكون لامم بكل منتجات البلاستيك، لأن البلاستيك أذواق، وخصوصا الأدوات البلاستيكية متعددة الأذواق والأشكال، فالتعدد داخل المجمعين يسهل المبيعات لتعدد الأصناف والأشكال الناتج عن التعاون والتكامل التجاري بين المصانع بالمجمعين».

السوق المصري يحتاج المزيد من المنتجات البلاستيكية

وشدد العربي على أن أخذ القروض بالنسبة للمصانع التي تحتاج لقروض داخل مجمعا مرغم للصناعات البلاستيكية يكون سهلا للغاية، لأن العمل جاري بالمجمعات، مؤكدا أن السوق المصرية تحتاج للمنتجات البلاستيكية أكثر مما يتم إنتاجه، وتحتاج لشركات ومصانع لإنتاج البلاستيك أكتر، وهناك فرص عمل متوفرة في هذا القطاع.

تسهيلات كثيرة بأسعار مناسبة جدا لمن يريد البدء بمشروع جديد

وشرح العربي أنه على من يرغب دخول مجال صناعة البلاستيك أو أي مشروع بأي مجال آخر، بوجود كراسات شروط بهيئة التنمية الصناعية وهناك طرح للأراضي والمصانع بتسهيلات كثيرة جدا، بأسعار مناسبة جدا، وتسهيلات بنكية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تستوعب كل إنتاج البلاستيك من مصنعه ومن المصانع الأخرى.