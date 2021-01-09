عاجل.. القبض على عروسين في ليلة الدخلة «تحت الشقة مقبرة فرعونية»

ألقت أجهزة الأمن القبض على عروسين ليلة الدخلة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل الزوجية في منطقة نزلة السمان بالهرم، حيث جرى استخراج 10 قطعة أثرية من حفرة داخل مطبخ الشقة.

وتبين من تحريات مباحث السياحة، أن العروسين استغلا ليلة الدخلة في التنقيب عن الآثار داخل الشقة بمعرفة أسرتيهما، لكن جيرانهما استشعروا بأصوات غريبة من شقة العروسين عبارة عن أصوات المطارق على البلاط خلال أعمال التكسير للبدء في الحفر، وأنهم تأكدوا من أن أسرة العروسين تنقبان عن الآثار فأبلغوا شرطة السياحة.

حفرة داخل مطبخ الشقة

وقالت مصادر أمنية، إن قوة أمنية من شرطة السياحة انتقلت إلى مكان البلاغ وداهمت المنزل وعثرت على حفرة داخل مطبخ الشقة مساحتها 2 متر عرضًا في 3 أمتار طولًا وعمقها 4 أمتار، وبجانبها كمية الركام الناتج عن الحفر، وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية .

القبض على العروسين واقتيادهما إلى القسم

وأضافت المصادر، أن العروسين أنكرا في بداية الاستجواب أن أعمال الحفر بسبب البحث عن الآثار، لكن بمعاينة مكان الحفر تبين وجود سرداب في نهاية الحفر عبارة عن مقبرة فرعونية.

وبمواجهة العروسين اعترفا بأنهما اتفقا مع أسرتيهما على التنقيب عن الآثار مستغلين حالة انشغال الجيران بحفل الزفاف وأجواء البهجة، حتى تمكنا من الوصول إلى المقبرة واستخراجا مجموعة من القطع الأثرية بمعاونة أسرتيهما الذين شاركوا معهما في أعمال الحفر.

وتابعت المصادر بأنه جرى التحفظ على الآثار واقتياد المتهمين إلى قسم شرطة الهرم وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، بتهمة التنقيب عن الآثار.

وخلال استجوابهما أمام النيابة أنكرا المتهمان ما نسب إليهما من تهم، فقررت النيابة حجزهما على ذمة التحريات وإرسال المضبوطات إلى لجنة فنية شكلتها النيابة من وزارة الآثار لفحص المضبوطات وإعداد تقريرًا وموافاة جهات التحقيق بما أسفرت عنه نتائج الفحص.