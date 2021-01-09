غلق 4 قاعات تصوير وتحرير 42 محضرا لمخالفة إجراءات كورونا بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج غلق 4 قاعات تصوير أفراح لمخالفتها القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومصادرة عدد 88 شيشة، وتحرير 42 محضر للمقاهي المخالفة لقرار منع الشيشة.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال عدد من الحملات التي شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 4 قاعات تصوير أفراح بقرى جزيرة شندويل، وإدفا، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما تم غلق 8 مقاهي مخالفة بمنطقة سيتي، ونجع سعودي، وتحرير 8 محاضر لها.

وفي مركز ومدينة جرجا، تم تنفيذ حملة مكبرة تم خلالها ضبط عدد من (الشيش)، وضبط 96 مضبوطات مختلفة، وتحرير 20 محضر متنوع، وإنذار المقاهي المخالفة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بمصادرة وضبط 54 شيشة، وتحرير 11 محضر للمقاهي المخالفة لقرار منع الشيشة، كما واصلت حملات النظافة والتطهير بشوارع الحي المختلفة للمنشآت والمباني الحيوية التي يتردد عليها المواطنين حرصا على سلامتهم.

وفي مركز ومدينة طما تم ضبط 14 شيشة بـ 3 مقاهي بقرية المدمر، وتم تحرير 3 محاضر مخالفة، وقام مركز ومدينة أخميم بضبط ومصادرة 20 شيشة خلال حملة للمرور على المقاهي بقرية نيدة، وتحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامة .

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال الرش والتطهير بجميع المناطق بالمدينة والقرى التابعة، شملت المناطق الحيوية، والطرق العامة، ودور العبادة، وماكينات الصرف الآلي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بأعمال التعقيم والتطهير اليومي بقرى المركز كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.