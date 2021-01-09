جهود «الداخلية» في أسبوع.. أبرزها ضبط 87 ألف شخص بسبب الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (397) متهم، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 قطعة سلاح أبيض).

-ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

-تنفيذ (4211) حكما قضائيا متنوعا.

-ضبط (489) قضية متنوعة أخرى.

استهداف وضبط العناصر الإجرامية

أسفرت الجهود عن ضبط (10) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الغربية – كفرالشيخ).. بإجمالي مضبوطات (7) قطع سلاح ناري.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (630) قطعة سلاح ناري.

ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (14) تشكيلا عصابيا ضمت (40) متهماً، رتكبوا (65) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (103) قضايا أحداث.

إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (43) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه ، حريق عمد، نتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (65) متهماً،

تم تنفيذ 358383 حكما قضائيا، وضبط (50287) مخالفة، بط (8538 قضية تموينية متنوعة) ضمت (117) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1452 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (196020جنيه).

-ضبط (14) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (475896 لترا) لبيعها في السوق السوداء.

-ضبط (8407) قضية سلع غذائية وتموينية،

قضايا التيار الكهربائي

-ضبط (74687) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (65,092,819) جنيه.

التهرب الضريبي والأموال العامة

-ضبط (1407) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة وختلاس مال عام وغسل أموال وكسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (9260884008 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

النقل والمواصلات

-ضبط (2015) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) .. بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيل عصابى، ضمت (13) متهم لارتكابهم (5) وقائع سرقة متنوعة.

-ضبط (122) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

-ضبط (546) قضية في مجال حماية الثروة السمكية

مكافحة إنتشار كورونا

ضبط (6327) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (2030) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (13771) أرجيلة.

غلق (5456) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط (86977) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

مكافحة المخدرات

ضبط (1352) قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (1450) متهم

مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا بإجمالي (11) متهما بمضبوطات بلغت (765) كيلوجراما.

المخالفات المرورية

ضبط (243358) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (39102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 353 قيادة تحت تأثير مخدر، 6814 موقف عشوائي).

أمن الموانئ

ضبط (16) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (33) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

الأمن السياحي

ضبط (1970) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).