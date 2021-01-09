الأزهر يعقد دورة «منهجية الرد على الشبهات» للوعاظ «أون لاين»

أطلق الأزهر الشريف سلسلة برامج تدريبية للوعاظ والوعاظات على مستوى الجمهورية، التابعين للأزهر الشريف، وذلك بنظام التعليم عن بعد، لتطبيق التباعد الاجتماعي، تزامنا مع انطلاق الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتزايد أعداد مصابي الفيروس.

وواصلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم السبت، فعاليات دورة «منهجية الرد على الشبهات»، بنظام التعليم عن بعد، بمشاركة عدد 68 واعظا و25 واعظة من المصريين، التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين.

أكاديمية الأزهر

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، إن استئناف دورة «منهجية الرد على الشبهات» بنظام التعليم عن بعد؛ يأتي في إطار اعتماد أكاديمية الأزهر آلية «التدريب والتعلم عن بعد» للأئمة والوعاظ المصريين في الدورات الحالية والمقبلة، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من «الورش التدريبية» الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد المتزامن وغير المتزامن، وذلك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على صحة وسلامة السادة الوعاظ وأعضاء لجان الفتوى المشاركين في تلك الدورات.

توسيع الشريحة المستهدفة من التدريب

وأوضح الدكتور الصغير، أن هذه الدورة تأتي في ظل توجيهات الإمام الأكبر، التي تهدف إلى أهمية تدريب السادة الوعاظ على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها وآليات الرد عليها، جامعًا بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات والرد على مثيريها.

وتابع، «فضلًا عن اكتساب الوعاظ والواعظات مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها».

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من السادة أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة بجامعة الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأكاديمية بصدد الإعداد لدفعات جديدة، سواء للأئمة والدعاة الوافدين، ولأعضاء لجان الفتوى والوعاظ المصريين، مع بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة للتنوع في الدورات المقدمة، وتوسيع الشريحة المستهدفة من التدريب.