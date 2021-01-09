"الخالة نوسة" و"الست أطاطا" تفتتحان محلا بالمنوفية: الفقرة بألف جنيه

آثارت فيديوهات لافتتاح محل تجاري خاص بالسيدات، في مدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شهد الافتتاح تواجد "الخالة نوسة" و"الست أطاطا"، واللتين قامتا بعدة عروض ترفيهيه أثناء الافتتاح، مما جعل المواطنين يتجمعون لالتقاط الصور التذكارية والاحتفال معهما.

وتُعد شحصيتا "الخالة نوسة" و"الست أطاطا" من أكثر الشخصيات كوميديا في السينما المصرية في الفترة الأخيرة، حيث جسد الفنان محمد هنيدي شخصية "الخالة نوسة" في فيلم "يا أنا يا خالتي"، كما جسد الفنان محمد سعد شخصية "الست أطاطا" في فيلم "عوكل"، وحظيت الشخصيتان بمحبة كبيرة في نفوس الشعب المصري لارتباطهما بالكوميديا والترفيه.

"محمد هاني"، مدير إحدى شركات الحفلات، قال: "نبحث عن كل ما هو جديد في مجال عملنا، علشان نكون مميزين، ونقدم عروضاً نبني بها اسمنا، ونسوق بها صح للمكان اللي بنعمله الدعاية أو الافتتاح"، مؤكداً أن تلك العروض تلقى اهتماماً من المارة في الشارع أثناء الافتتاح، حيث يتم تقديم العديد من العروض المختلفة لجذب انتباه المواطنين.

وأضاف "هاني"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العروض تشمل تقديم أكثر من 15 شخصية من الشخصيات الكوميديه المعروفة في مصر، وتابع قائلاً: "الناس بتاخدهم بالأحضان"، ويقوم بتأدية الدور متخصص في تقليد الفنانين، يُسمى "رضا راضي"، ودائما ما يقوم بتطوير نفسه، والاجتهاد والتدريب المستمر من أجل نجاح الشخصية التي يقوم بتقليدها، وهو ليس من المقيمين بمحافظة المنوفية، وإنما يشارك في وقت الحفلات فقط.

ويقع هذا الفن بين مؤيد ومعارض في الشارع، فالبعض يتهكم ويسخر منه، والبعض يعجب ويؤيد، وعن ذلك قال "هاني": " طبيعي إن في ناس يتقبلوا الفكرة، وفي ناس يتريقوا عليها، وفي ناس كتيرة بيشوفوا العرض مبهر جداً، وناس بتضحك وشايفاه عرض حلو".

وأضاف: "الفقرة بتستمر ربع ساعة، وقيمة الـ3 فقرات 3 آلاف جنيه، ويقدم الفنان شخصية واحدة في الفقرة".

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