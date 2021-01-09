عروسا الهرم: أجلنا الدخلة لحد ما نطلع الآثار بس الشرطة كبست علينا

«اتفقنا نأجل الدخلة وإحنا في الكوشة لحد ما نطلع الآثار من المقبرة، وقلنا ندخل براحتنا في الصباحية بس الشرطة كبست علينا» بتلك الكلمات اعترف عروسا الهرم المتهمين بـالتنقيب عن الآثار داخل شقتهما بنزلة السمان في الهرم.

وبعد انتهاء المتهمين من اعترافهما، قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من وزارة الآثار لفحص الآثار المضبوطة في منزل العروسين ليلة الدخلة وإعداد تقرير بنتائج الفحص لبيان أنها أثرية أم لا؟ وموافاة النيابة العامة بنتائجه، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.

كما استدعت النيابة 4 من أسرتي العروسين لسماع أقوالهما، في الواقعة بعد أن ضبطت أجهزة الأمن 10 قطع أثرية داخل منزل العروسين استخرجاها من حفرة في المطبخ.

الحفر تم بأدوات يدوية ليلًا داخل شقة الزوجية

وعلى الفور، انتقلت جهات التحقيق إلى شقة العروسين في نزلة السمان في الهرم وعاينت الحفرة وتبين أن مساحتها عبارة عن «مترين عرض في 3 أمتار طول، وعمقها 4 أمتار»، وبجانبها كمية الركام الناتج عن أعمال الحفر، وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية، وأوضحت المعاينة أن الحفر حدث بالطرق اليدوية وعثر على أدوات الحفر، وهي عبارة عن مطرقة كبيرة كانت تستخدم في تكسير بلاط المطبخ، و«كوريك وفأس و3 جرادل»، وتم التحفظ على تلك الأدوات من قبل أجهزة الأمن.

التحريات: العروسان استغلا ليلة الدخلة في التنقيب عن الآثار

وأفادت تحريات مباحث السياحة، بأن العروسين استغلا ليلة الدخلة في التنقيب عن الآثار داخل شقة الزوجية بمعرفة أسرتيهما، وخلال أعمال الحفر ليلا شعر الجيران بأصوات غريبة من شقة العروسين عبارة عن أصوات المطارق على البلاط خلال أعمال التكسير للبدء في الحفر داخل مطبخ الشقة بالطابق الأرضي، وتأكدوا من أن أسرة العروسين تنقب عن الآثار، فأبلغوا شرطة السياحة التي انتقلت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على العروسين وقت التنقيب، بينما تمكن أقاربهما من الهرب من الأبواب الخلفية.

وقررت النيابة العامة منذ عدة أيام، إحالة المتهمين إلى المحاكمة، تهميدًا لبدء محاكمتهما بتهمة التنقيب عن الآثار وحيازة عدد من القطع الأثرية.