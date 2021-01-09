عاجل.. السودان: نرفض تجزئة أي اتفاق بشأن السد الإثيوبي

قالت الحكومة السودانية إنه على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات السد الإثيوبى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها.

وأعلنت الحكومة السودانية، رفضها تجزئة أي اتفاق بشأن السد الإثيوبى بين الملء والتشغيل، قائلة: «نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بالسد الإثيوبى».

وعقدت لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي، اليوم، اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن السد الإثيوب، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، غدا الأحد.