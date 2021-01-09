مدير وكالة الفضاء: تشغيل «طيبة1» في مارس وافتتاح «مركز الأقمار» نهاية العام (حوار)

كشف الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤكدا أن «الريس أبدى إعجابه بقدرة الفنيين المصريين في مجال الفضاء، وكذلك تحقيق مصر تقدما في المجال، من خلال الفوز بوضع مكون على محطة الفضاء الدولية».

وأضاف في حواره لـ«الوطن» أنه بنهاية مارس المقبل، ستبدأ مصر في الاستفادة من خدمات القمر الصناعي «طيبة1» في مجالات الاتصالات، والعام الحالي سيتم الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية بمقر مدينة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وإلى نص الحوار.

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: اهتمام عظيم من الرئيس السيسي

* ما هي توجيهات الرئيس لكم اليوم خلال اللقاء؟

- اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كان منصبا على كل ما يدور في الفضاء ومجالاته واستخدامه سواء بـ«طيبة 1» أو المشروعات الجاري تنفيذها بالوكالة، واطمان الرئيس على جميع الخدمات التي يمكن أن تقدم للقطاع المدني والخدمات المقدمة من القمر الصناعي «طيبة1» للقطاع المدني، ومدى إتاحتها، كما أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه بمدى الإنجاز في ملف الفضاء، والاهتمام العظيم منه بملف البحث العلمي في مصر.

* وما آخر ما توصلت إليه الوكالة بشأن «طيبة1» والأقمار الأخرى التي تم إطلاقها؟

- الحمد لله نسير في الطريق الصحيح في استخدامات القمر ومجالاته، ونهاية شهر مارس، سيؤدي قمر «طيبة1» خدماته في مجالات الاتصالات للقطاع المدني، سواء الإنترنت أو الاتصالات تلفونيا، والوصول إلى الأماكن التي ليس بها شبكات تواصل، والقمر بالفعل دخل الخدمة للقطاع الحكومي منذ شهرين، وسيتم ربط شركات الاتصالات المختلفة بالقمر الصناعي «طيبة1» خلال الفترة المقبلة.

القوصي: الرئيس السيسي أبدى إعجابه بالفنيين المصريين

* حدثنا عن الإنجاز المصري بشأن وضع كاميرا بمحطة الفضاء الدولية، وما هي المكاسب التي تعود على مصر من ذلك؟

الحمد لله، مصر تعد الدولة الثانية عالميا بعد اسبانيا والأولى أفريقيا وعربيا وعلى مستوى الشرق الاوسط، التي تضع مجسمة على محطة الفضاء الدولية، وتم الانتهاء من المباحثات التي تمت بين الوكالة وشركة «آير باص» وهيئة الاستخدام السلمي بالأمم المتحدة، وتم الانتهاء منها، ويُجرى إعداد العقد لتوقيعه خلال الفترة المقبلة، وتم إطلاع الرئيس السيسي عن كافة التفاصيل و التطورات، وكان سعيدا باختيار مصر من بين 25 دولة لتضع مكون لها وحمولة فضائية بمحطة الفضاء الدولية، وأبدى الرئيس إعجابه بقدرة الفنيين المصريين وقدرتهم على الفوز في التنافس.

* أين وصلنا فيما يتعلق بمركز تجميع الأقمار الصناعية؟

الحمد لله، يوم الإثنين المقبل سيبدأ عودة العمل من قبل الخبراء الصينين والفرنسيين بالمركز، وذلك بعد انتهاء إجازات الكريسماس، وسيعود العمل كما كان قبل جائحة كورونا، وسيبدأ التشغيل الفعلي للمركز نهاية العام الجاري، ومن ثم التجهيز لتجميع القمر المصري «مصر سات 1».