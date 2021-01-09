الانتهاء من تطوير مطار سوهاج الدولي برفع بنيته التحتية

تسلم الطيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، مشروع مجموعة مخازن مطار سوهاج الدولي، الذي أنشأ وفقا لأحدث طراز معمارى، وذلك ضمن إنجازات الشركة المصرية للمطارات ودعمها لمنظومة تطوير الهيكل الإداري لجميع المطارات، وتنفيذا لتوجيهات الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، باستكمال المشروعات وعمليات التطوير المستمرة في المطارات لدفع عجلة العمل إلى الأمام.

ويأتي تطوير مخازن المطار في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على متابعة أعمال تطوير المطارات التابعة للشركة، وتطوير كافة مرافق المطار ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتطوير وإعادة رفع البنية التحتية في كافة المطارات.

يذكر أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، كان قد هنأ العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي، لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن، التي يمنحها مجلس المطارات الدولى «ACI» وذلك ضمن برنامج الإعتماد الصحي للمطارات (AHA).

وكانت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، أعلنت عن مشاركتها في المبادرة، من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة، في إطار تدشين وزارة الطيران المدني المصري ووزارة السياحة والآثار لمبادرة «شتي في مصر» التي تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن الشركة الوطنية حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، لاسيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مصر للطيران قد حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021، علما أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن «الباكدج السياحي المتكامل» أو حجز تذاكر السفر فقط.

وتأتي التخفيضات تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لأكبر حدث عالمي لكرة اليد وطرح تخفيضات 20% من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة البطولة.