والد الطفل المصاب بمرض نادر: «خايف عليه من مصير إخواته»

قال عماد موسى والد الطفل المصاب بمرض نادر، والذي انتشرت حكايته على مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، إن حكاية نجله ايمن، بدأت بوفاة 4 من أشقاء نجله أيمن، وأولاده توفوا قبله بنفس المرض، «3 أولاد أكبر منه، وولد واحد أصغر منه، وماتوا جميعا وهما ما بين السنة ونص والسنتين».

موضحا أنه لم يتبقى من أولاده سوى 3 فقط الأن، بينهم أيمن المريض وولد وبنت، كاشفا أن المرض كان يهاجم أولاده في سن مبكرة، فأكبرهم لم يتخطي العامين وقت أن أصابه المرض، «المرض كان بيضرب العيل، لحد ما يخليه هيكل عظمي وبعدين يتوفى، وعند العيل الثالث قولنا لاء أكيد في مشكلة»، فذهبنا لدكتورة بعلم الوراثة، «ووقفنا موضوع الخلفة لحد ما نشوف، ايه السبب»، مطالبا أن تتكفل الدولة بعلاج ابنه.

إكتشفت إصابة أولادي بمرض مناعي يضرب الجسم كله

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم السبت من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، وإكتشفنا أنه مرض مناعي يهاجم الجسم كله، ناتج عن ارتفاع كرات الدم البيضاء بجسم الطفل، فلا تجد ما تهاجمه، فتهاجم جسم الطفل، نافيا أن يكون ذلك ناتج عن صلة قرابة تجمعه بزوجته «مفيش قرابة ولا حاجة».

إبني كان بيتعامل كحقل تجارب لكل الأدوية ولم تنفعه

وكشف والد الطفل ايمن، أن المرض يهاجم كل جسمه وينتج عنه ورم بمفاصل جسمه، ودرجة حرارة جسمه تتخطي الـ 40 درجة، «ابني بيشتكي من كل حاجة في جسم، واستئصل الطحال بسبب المرض ده»، لافتا أن الاطباء جربوا معه كل الأدوية، ولم ينجح شيء في التخفيف عنه، «ابني كان بيتعامل كحقل تجارب وبرضه مفيش دوا نفعه».

أطالب بعلاج ابني في اي مكان

وأعلن انه لا يطلب سوى أن يتعالج أبنه، على نفقة الدولة لأنه مواطن لديه كرامة، ولا يقبل أي مساعدة من أحد، «أنا عايز اعالج ابني في اي مكان، مش عايزه يتوفى زي أخواته، لكن العلاج الوحيد اللي بيخليه بيمارس حياته بشكل شبه طبيعي، مكلف جدا وانا راتبي لا يمكني من شرائه».

وأكد أن أولاده الاخرون يتمتعون بصحة جيدة، «عندي اسماء 2 ثانوي 16 سنة، وعبدالرحمن 14 سنة 2 اعدادي»، ولا يعانون من أي مشاكل صحية، ولكن أيمن هو من يعاني واتمنى أن يتم علاجه.