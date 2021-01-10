«مشروعك» يوفر 67 ألف فرصة عمل بالمنيا

25764 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 1.8 مليار جنيه، وفرت 66757 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في محافظة المنيا، ضمن مبادرة «مشروعك»، بواقع 53028 مشروعاً تابعًا لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، منها 1540 مشروعاً للمرأة المعيلة، و11300 مشروع بجهاز تشغيل شباب الخريجين.

ومن الإنجازات التي حققتها المحافظة اعتباراً منذ مطلع عام 2019، إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتعثرة، حيث جار تشغيل عنابر تربية الدواجن والمجزر النصف آلي بالمنطقة الصناعية، وكان العمل متوقفاً به منذ 2010، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى، بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات، فضلًا عن الاتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إنشاء مصنع لهيبو كلوريد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، المستخدم في معالجة المياه، بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه، بقرية طهنا الجبل، ويمثل المصنع قيمة مضافة كبيرة ويقدم منتجاً عالمياً ويستوعب أعداداً كثيفة من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وتوجد في المنيا 7 مشروعات جاهزة للافتتاح الرئاسي، أبرزها محور سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة ما بين القاهرة والمنيا، بطول 97 كم، ومستشفى سمالوط النموذجي، ووحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي الرئيسي، سعة 85 سريراً و6 أسرة عناية مركزة، فضلا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية، ومركز التحكم الإقليمي بسمالوط ويخدم 5 محافظات، و 102 عمارة اسكان اجتماعي بالمطاهرة باجمالي 2448 وحدة سكنية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة، وذلك خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها

وأضاف «القاضي» أن أكثر من 36 مليار جنيه خُصصت لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المنيا في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ساهمت في قفزة كبيرة، ومعدلات إنجاز على مستوى كافة القطاعات.

وأعلن محافظ المنيا أن مديرية القوى العاملة، تمكنت من تشغيل 295 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 ديسمبر من خلال الإعلان عن 2983 فرصة عمل تم الإعلان عنها خلال تلك الفترة، وذلك من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوي العاملة بشكل دوري على موقعها الالكتروني